В Екатеринбурге произошло ДТП с троллейбусом, есть пострадавшие

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства автоаварии, в результате которой пострадали пассажиры троллейбуса.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, авария случилась 27 мая в 17:06 во время торможения транспортного средства. В результате пострадали двое пассажиров, один которых четырехлетний ребенок.

Водитель троллейбуса маршрута №8, двигаясь по улице 40 лет Октября допустил падение пассажиров в салоне. При происшествии также пострадала 61-летняя женщина, которую пришлось госпитализировать.

По словам водителя троллейбуса, во время движения впереди него в попутном направлении двигался автомобиль, который включил левый поворот и остановился.

Чтобы избежать столкновения с автомобилем, пришлось применить меры экстренного торможения.