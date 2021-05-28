28 Мая 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Перенесен пуск "Союза" с космодрома "Восточный"

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами компании OneWeb перенесен на резервную дату.

Как следует из сообщения "Роскосмоса", это сделано по техническим причинам. Ракета остается в предстартовом состоянии. О времени старта станет известно позднее.

Как стало известно, ракетно-космический центр "Прогресс" анализирует целесообразность создания ракеты среднего класса "Союз-6", которую планировалось запускать с космодрома "Восточный" и комплекса "Байтерек", строящегося на Байконуре.

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Теги: космодром, космический корабль, спутники



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