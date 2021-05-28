Банк России сообщил о рекордной долговой нагрузке россиян
По итогам первого квартала текшего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%.
Как следует из обзора Центробанка, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.
По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствия роста доходов россиян.
Несмотря на высокие темпы роста ипотечного кредитования, вклад ипотечных кредитов в увеличение долговой нагрузки "был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых".
Как ранее сообщила первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева, если в 2020 году регулятор волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первое место выходит тема долговой нагрузки физических лиц.