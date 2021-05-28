28 Мая 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Банк России сообщил о рекордной долговой нагрузке россиян

По итогам первого квартала текшего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%.

Как следует из обзора Центробанка, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствия роста доходов россиян.

Несмотря на высокие темпы роста ипотечного кредитования, вклад ипотечных кредитов в увеличение долговой нагрузки "был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых".

Как ранее сообщила первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева, если в 2020 году регулятор волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первое место выходит тема долговой нагрузки физических лиц.

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Теги: Центробанк, россияне, долги



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