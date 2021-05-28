Банк России сообщил о рекордной долговой нагрузке россиян

По итогам первого квартала текшего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%.

Как следует из обзора Центробанка, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствия роста доходов россиян.