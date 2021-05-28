Google в России оштрафовали на 3,5 млн рублей

В Москве мировой суд оштрафовал американскую корпорацию Google на 3,5 млн руб.

Штраф выписан за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России.

Кроме того, на 19 млн руб. за неудаление запрещенного контента оштрафован Twitter. Cоциальная сеть TikTok за такие нарушения по решению суда должна заплатить 1,5 млн руб., пишет "Коммерсант".

Ранее Роскомнадзор сообщил, что пока не намерен замедлять работу Google и Facebook по аналогии с Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента.

Как заявил глава ведомства Андрей Липов, достаточной мерой стало привлечение компаний к административной ответственности.