28 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
Россия США (2013) | Фото:

Вашингтон уведомил Москву об отказе вернуться в Договор по открытому небу

Администрация США уведомила Россию о том, что не намерена возвращаться к Договору по открытому небу, передает AP, ссылаясь на свои источники.

Информацию уже подтвердили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Ранее Госдума на заседании проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, "мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны".

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

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Теги: Договор по открытому небу, США, Россия



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2021 11:05 Мск Госдума денонсировала Договор по открытому небу

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