Мэр Серова пожаловался в полицию на комментарий в соцсети

Мэр Серова Василий Сизиков написал заявление в правоохранительные органы из-за комментария жителя города в соцсети.

Мужчина выругался в адрес администрации города из-за плохой уборки снега. Сизиков обиделся на сообщение, в котором горожанин использовал нецензурную лексику. Глава города увидел в комментарии оскорбление человеческого достоинства и обратился в полицию, пишет "Коммерсант".

Сизиков стал главой города в 22018 году. До этого он был замглава администрации Серова по экономическим вопросам