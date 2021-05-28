28 Мая 2021
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мат, нецензурная лексика (2013) | Фото:

Мэр Серова пожаловался в полицию на комментарий в соцсети

Мэр Серова Василий Сизиков написал заявление в правоохранительные органы из-за комментария жителя города в соцсети.

Мужчина выругался в адрес администрации города из-за плохой уборки снега. Сизиков обиделся на сообщение, в котором горожанин использовал нецензурную лексику. Глава города увидел в комментарии оскорбление человеческого достоинства и обратился в полицию, пишет "Коммерсант".

Сизиков стал главой города в 22018 году. До этого он был замглава администрации Серова по экономическим вопросам

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Теги: Серов, мэр, соцсети



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