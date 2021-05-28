Мишустин призвал не политизировать ситуацию с посадкой Ryanair в Минске

Москва поддерживает позицию Минска в том, что нужно провести международное расследование после экстренной посадки в Белоруссии самолета авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщил глава кабмина России Михаил Мишустин. Он призвал не "политизировать ситуацию".

Премьер-министр отметил, что Москва "однозначно выступает против односторонних санкций" в отношении Минска, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Евросоюз к июню намерен ввести против Белоруссии новые ограничительные меры, цель которых - калийная промышленность республики, передает Bloomberg.

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