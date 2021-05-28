28 Мая 2021
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тюрьма, решётка (2017) | Фото: budennovsk.org

ФСИН назвала о зарплатах заключенных выше 200 тысяч рублей

Зарплата в 224 тыс. руб. у заключённого — это единичный случай, но средний оклад осуждённых к принудительным работам выше, чем в колониях.

По данным ФСИН, указанный заключённый, работающий на предприятии Белгородской области, в среднем получает 140 тыс. рублей в месяц. Сумма в 224 тыс. руб. была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу.

Ранее начальник пресс-службы ФСИН Кристина Паньшина сообщила, что зарплаты приговорëнных к принудительным работам в ряде случаях достигают 220 тыс. руб., сообщают "Открытые медиа".

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. По его мнению, можно создавать исправительные центры на крупных стройках.

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Теги: ФСИН, заключенные, зарплаты



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