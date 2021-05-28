"Партия Роста" заявила о выдвижении в Госдуму более 60 одномандатников

"Партия Роста" планирует выдвинуть в Госдуму более 60 кандидатов-одномандатников.

В настоящее время в утвержденном списке более 50 фамилий кандидатов, которые будут баллотироваться в 22 регионах. В Москве партию представят 12 человек. Окончательный список одномандатников в "Партии Роста" утвердят в июне.

"Партия Роста" также планирует участвовать в муниципальных и региональных выборах в трех десятках субъектов, сообщает "Коммерсант".

Страна, в которой люди видят свое будущее и будущее своих детей — к такой России сегодня нужно стремиться, в этом уверен лидер "Партии Дела" Константин Бабкин.