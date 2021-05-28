"Кандидаты сделают нашу жизнь лучше". Избиратели Югры массово идут на предварительное голосование "Единой России"

В Югре активно идёт предварительное голосование "Единой России". Своё мнение высказали десятки тысяч выборщиков. Учитывая, что пока не было очного голосования (оно состоится 30 мая), можно говорить о серьёзной тренировке перед осенними выборами. Эксперты отмечают, что в итоге на праймериз своё мнение выскажут порядка двух третей выборщиков, что подтверждает востребованность и легитимность процедуры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным на 26 мая, в праймериз принял участие 43 тыс. 151 выборщик, а уже сегодня эта цифра выросла до 66 тыс. В партии уточнили, жители каких городов голосуют активнее других.

"У нас активно идёт процедура электронного предварительного голосования. Прослеживается хорошая статистика – у нас определись чёткие лидеры среди местных отделений партии, где очень активно регистрируются и голосуют югорчане, - Ханты-Мансийск, Лангепас, Покачи, Нефтеюганский район, Белоярский район, Октябрьский район, Нижневартовский район, Сургутский район. Мы понимаем, что часть югорчан в силу технических возможностей или других обстоятельств не могут проголосовать онлайн. Поэтому в регионе открываются помещения участковых счетных комиссий, где ждем наших земляков 30 мая. Параллельно у нас идет регистрация голосующих, поэтому призываю зарегистрироваться на платформе er.pg.ru, что можно сделать до 28 мая, и проголосовать онлайн", – сказал заместитель секретаря реготделения, руководитель исполкома Александр Зеленский.

Интерес выборщиков к процедуре связан с тем, что им не безразлично, кто будет представлять жителей во власти.

"С 24 по 30 мая по всей стране идёт предварительное голосование. Это открытый конкурентный отбор кандидатов, которые, получив поддержку избирателей, смогут продолжить борьбу на выборы в местные думы, думу Югры, Тюменскую областную, Государственную. Мы, жители Югры, хотим, чтобы в нашем регионе строились дороги, жилье, детские сады, реализовывались масштабные инвестиционные проекты, выполнялись гарантии по мерам социальной поддержки граждан. Мы как избиратели имеем право делегировать решения народным избранникам, которым действительно доверяем", – сказал секретарь югорского городского отделения партии, мэр Югорска Андрей Бородкин.

Масштабное представительство процедуре предварительного голосования получают общественники. Это подтверждает член Общественной палаты Югры Виталий Погребняк.

"Депутат любого уровня – это очень ответственная должность. На мой взгляд, это должен быть человек, крайне неравнодушный ко всему, что происходит у нас в городе, округе, в стране. Я знаю кандидатов, участвующих в предварительном голосовании, и уверен в их способностях сделать нашу с вами жизнь лучше. Все мы – граждане, и у нас есть свои обязанности перед государством, которые нужно выполнять. Например, пойти и проголосовать за действительно достойных людей, которым мы доверим защищать наши интересы на самом высоком уровне", - отметил Виталий Погребняк.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что показатель проголосовавших на текущий момент – 66 тыс. выборщиков – довольно высок. В итоге же проголосуют, отмечает эксперт, порядка 70% выборщиков, что является серьёзным достижением. "Речь идёт о серьёзной тренировке перед выборами. Во всех поселениях голосуют в одинаковом высоком темпе, может, в сельских поселениях этот темп даже выше", - сказал Александр Безделов.

Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с Накануне.RU отметил, что количество проголосовавших говорит о мобилизации политиками сторонников.

"Обратите внимание на то, что список кандидатов длинный. Каждый попросил сторонников проголосовать. Тем более, никуда ходить не надо – взял смартфон и голосуешь. С учётом вирусного распространения информации, можно бросить клич – заходите туда-то, голосуйте за меня. Больших трудностей нет. Чем больше кандидатов, тем больше тех, кто голосует", - сказал Гагарин.

Напомним, в Югре на 365 мандатов выдвинуто 1 тыс. 136 человек, конкурентность составила больше трех человек на место, а на роль кандидатов Государственной Думы претендует более 30 человек на место. Это одна из самых больших выборных кампаний, которые на сегодняшний день проводятся в Российской Федерации.

Каждый из кандидатов мобилизовал своих сторонников, провёл активную предвыборную кампанию, при этом кандидат сам заинтересован привести как можно больше людей на избирательные участки или проголосовать электронно. Формат электронного голосования позволяет голосовать в любое удобное время и любом месте, это можно сделать просто с телефона. Ещё один важный момент – возможность голосовать семь дней.