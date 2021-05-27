ЦОДД обратится в прокуратуру и МВД, чтобы наказать Элджея за пьяное вождение

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы собирается направить в ГУ МВД и прокуратуру обращение, с требованием привлечь рэпера Элджея к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

"В вопросах безопасности дорожного движения мы придерживаемся политики "нулевой толерантности", особенно это относится к тем, кто употребляет алкоголь и садится за руль в таком виде. Вождение в нетрезвом виде — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди. Мы считаем, что водитель, несмотря на его "звездный" статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в Прокуратуру и ГУ МВД. Такие вещи недопустимы на дорогах города — это должен осознавать каждый, и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях", - говорится в сообщении.

Напомним, что сотрудники ГИБДД остановили рэпера во время вождения в алкогольном опьянении. На тот момент артист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время на него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".