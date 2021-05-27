Глава Югры поддержала единомышленников на праймериз в "Единой России"

Губернатор Ханты-Мансийскойго автономного округа приняла участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом глава региона сообщила в своем Instagram.

"Поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре. Осенью мы выбираем депутатов Государственной Думы РФ, думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской областной думы, местных дум", – написала Комарова.

Губернатор также призвала подписчиков поддержать своих кандидатов, которые уже получили признание жителей в общественной или профессиональной деятельности. В праймеризе участвует 1 тыс. 163 кандидата.

"Проголосовать можно до 30 мая на сайте pg.er.ru в формате онлайн или на своем счетном участке, который будет работать только один день – 30 мая", - напомнила Комарова.

Напомним, что в 2021 г. голосование проходит в смешанном формате: онлайн и офлайн – на счетных участках. По данным регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии "Единая Россия", участие в онлайн-голосовании приняли уже 64 тыс. югорчан. Осенью регион выбирает депутатов дум всех уровней: Государственная Дума, Тюменская областная дума, дума Ханты-Мансийского автономного округа, а также думы муниципальных образований.