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Политика В России Украина
Виктор Янукович (2014) | Фото:

Генпрокуратура Украины: Россия отказала в экстрадиции Януковича

Правительство РФ не собирается выдавать Украине бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, отметив, что повторное обращение с запросом уже запланировано.

"Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать об экстрадиции", - сказала Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".

Напомним, что в прошлом году Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене. Бывший глава государства был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента пыталась опротестовать решение нижестоящего суда, указывая на процессуальные отношения, но суд не счел доводы весомыми.

Ему вменяется ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Речь идет о решении Конституционного суда Украины за 2010 год, когда полномочия президента были расширены относительно действовавшей на тот момент Конституции. Решение же КС возвращало Украину к Конституции 1996 года, считают в генпрокуратуре страны.  

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Теги: Янукович, экстрадиция, Украина, прокуратура



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