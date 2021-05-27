27 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Алексей Охлопков, генеральный директор страховой компании Югория (2017) | Фото: informugra.ru

Березовский и Белоярский районы могут войти в состав арктической зоны России

Правительство ХМАО-Югры выразило намерение включить Березовский и Белоярский районы в состав арктической зоны России. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков в ходе дискуссии "Новая климатическая политика" Невского международного экологического конгресса. На данный момент оба муниципалитета относятся к районам Крайнего Севера.

"Мы в нашем регионе работаем над тем, чтобы включить наши северные приарктические Березовский и Белоярский районы в состав арктической зоны Российской Федерации. С нашей заявкой работает Российская академия наук (РАН) и правительство России. Мы предлагаем рассмотреть наш автономный округ в качестве пилотного региона по аналогии с Сахалином по оценке поглощающей способности природных экосистем. В том числе с поправкой на арктическую специфику, поскольку у нас в этом направлении наработан очень большой, признаваемый международным научным сообществом опыт", - сообщил Охлопков.

По его словам, 90% территории Югры занимают леса, 40% из которых – водно-болотные угодья. Все это позволяет региону называть себя уникальным в сфере поглощающей способности лесов и иных экосистем. Так например уже почти 11 лет в округе работает научно-исследовательская база и инфраструктура экологических наблюдений - международный полевой стационар "Мухрино", который вошел в состав европейского проекта. Как заявил Охлопков, работа стационара обеспечивает накопление реальных научных достоверных данных об эмиссии и поглощении парниковых газов природными экосистемами.

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Теги: Березовский район, Белоярский район, Крайний Север, арктическая зона



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