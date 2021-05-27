Глава Оренбурга подтвердил визит силовиков в мэрию и его дом

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил, что в его доме, а также в администрации города прошли обыски. Градоначальник подчеркнул, что сотрудники мэрии, также как и он, открыты к взаимодействию и не собираются мешать оперативным мероприятиям.

"В последние дни в оренбургских пабликах и телеграм-каналах распространяется недостоверная и противоречивая информация о том, что происходит в городской администрации. Да, в здании мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько. Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия. Сегодня оперативные мероприятия были в моем доме", - приводит слова Ильиных пресс-служба мэрии.

Глава города также заявил, что никаких обвинений или претензий в его адрес или в адрес сотрудников администрации предъявлено не было. На данный момент градоначальник находится за пределами города, где проходит плановый курс лечения.

"Все рабочие процессы у меня на контроле. В городе осталась сильная команда, которая продолжает работу по заданному курсу", - подчеркнул мэр.

Напомним, эксперты отметили, что серия обысков в Оренбурге может обернуться ударом по позициям губернатора региона. Недавно он выражал намерение участвовать в выборах в Госдуму по списку "Единой России", и, видимо, теперь его выдвижение может сорваться. Однако это будет не самой большой из бед, что грозит обрушиться на "паслеровский клан".