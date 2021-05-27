Пермяк, пострадавший при взрыве на пермском пороховом заводе отсудил компенсацию

Пермяк отсудил компенсацию морального вреда с Пермского порохового завода в размере 200 тыс. руб. из-за взрыва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на заводе летом 2019 г.

Напомним, электрогазосварщик и слесари-ремонтники получили задание от мастера по ремонту технологического оборудования. Без ответственного за проведение огневых работ мастера электрогазосварщик незаконно начал резать трубу с помощью аппарата электродуговой сварки. Во время резки произошёл взрыв. Пострадали несколько человек, один умер.

Истец получил производственную травму легкой степени, термический ожог и иные повреждения, находился на стационарном лечении. При установлении обстоятельств несчастного случая на производстве его вины не было установлено. Он требовал компенсацию в размере 500 тыс. руб.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, указал на наличие в действиях истца грубой неосторожности и отсутствие обоснования размера компенсации морального вреда. Пояснил, что из актов проверки следует, что истцом было допущено нарушение правил инструкции по количеству персонала при производстве работ, истец вместе с другими работниками указаны как лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая. Полагает, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда является завышенным, поскольку истцу причинены ожоги первой и второй степени, то есть самая легкая степень ожогов, при этом площадь повреждения является очень малой степенью поражения.

В ходе судебного разбирательства установлено и подтверждается материалами дела, что причиной группового несчастного случая на Пермском пороховом заводе явилось воспламенение спецпродукта с последующим горением. Комиссия в ходе своей работы причин, которые привели к воспламенению спецпродукта, не выявила, факт грубой неосторожности со стороны пострадавшего не установила, поэтому суд пришел к выводу, что ответчик, являясь работодателем истца, не обеспечил надлежащим образом безопасные условия труда работника, что явилось причиной несчастного случая на производстве, при этом доводы ответчика о наличии грубой неосторожности в действиях истца не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Удовлетворив требования истца частично, суд взыскал с Пермского порохового завода компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб.