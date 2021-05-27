27 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Магнитогорске возбудили уголовное дело по факту мошенничества в аэропорту

По факту мошенничества в аэропорту Магнитогорска возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено Южно-Уральским линейным управлением МВД на транспорте. Фигурантов в уголовном деле пока нет.

По данным СМИ, речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в аэропорт.

Напомним, Российский аукционный дом выставил на торги 100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска". Начальная цена – 113,89 млн рублей,

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Теги: уголовное дело, аэропорт, мошенничество,



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