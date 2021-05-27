27 Мая 2021
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Общество В России
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Центр Гамалеи: Доля полностью привитых от COVID россиян составляет 10%

В России полностью от коронавируса COVID-19 привиты около 10% граждан, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации", - цитирует его "Интерфакс".

По словам ученого, в Израиле, Великобритании и США, где вакцинирована половина и более населения, происходит явное снижение заболеваемости COVID-19 и смертности.

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. В Кремле сообщили, что не занимаются подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса. Президент России Владимир Путин позже высказался против введения обязательной вакцинации для россиян.

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Теги: прививка, вакцинация, коронавирус, центр гамалеи



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