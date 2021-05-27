Тагильчане собрали подписи против проекта строительства полигона отходов рядом с садовыми товариществами

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Свалка ТКО восточная часть Сургута (2019) | Фото: Зеленый фронт

Тагильчане собрали подписи против проекта строительства полигона отходов рядом с садовыми товариществами

Жители Нижнего Тагила выступающие против проекта строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона отходов рядом с садовыми товариществами, обратились к главе города Владиславу Пинаеву, а также природоохранной прокуратуре и Роспотребнадзору с коллективными письмами. Как сообщается в паблике "Тагил За Перемены", горожане уверены, что компания "Облкоммунэнерго" специально занижает размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), чтобы в нее не могли попасть садовые товарищества.

Официальный ответ от Роспотребнадзора по поводу проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)(2021)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

"Облкоммунэнерго" занижает размер СЗЗ из-за того, чтобы в нее не попали ближайшие садоводческие товарищества. По нашему мнению, это похоже на то, что бумаги делают под проект, а не проект для граждан", - сообщают тагильчане.

Решение обратиться в вышестоящие структуры возникло 13 мая на заседании государственной экологической экспертизы по объектам МСК и полигона отходов. Ранее Роспотребнадзор не дал положительного заключения на установку СЗЗ для данного проекта. "Облкоммунэнерго" заявила, что отправила проект повторно, однако сегодня тагильчанам пришел ответ от Роспотребнадзора с совершенно противоположной информацией.

"Мы собрали протестные подписи садовых товариществ: "Уралец-1", "Уралец-2", "Горняк", "Лесные поляны" и "Разведчик". На данный момент идет сбор подписей еще в трех коллективных садах", - сообщает "Тагил За Перемены".

Напомним, что до этого администрация Нижнего Тагила уже отказывала общественникам в финансировании независимой экологической общественной экспертизы территории, на которой планируется разместить мусорный полигон и мусоросортировочный завод. Сами горожане, которые будут вынуждены проживать рядом с огромной свалкой, куда по задумке будет свозиться мусор и с других населенных пунктов, расценивают позицию администрации как "самоустранение от интересов тагильчан".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Нижний Тагил, МСК, садовые товарищества



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети