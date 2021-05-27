Тагильчане собрали подписи против проекта строительства полигона отходов рядом с садовыми товариществами

Жители Нижнего Тагила выступающие против проекта строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) и полигона отходов рядом с садовыми товариществами, обратились к главе города Владиславу Пинаеву, а также природоохранной прокуратуре и Роспотребнадзору с коллективными письмами. Как сообщается в паблике "Тагил За Перемены", горожане уверены, что компания "Облкоммунэнерго" специально занижает размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), чтобы в нее не могли попасть садовые товарищества.

"Облкоммунэнерго" занижает размер СЗЗ из-за того, чтобы в нее не попали ближайшие садоводческие товарищества. По нашему мнению, это похоже на то, что бумаги делают под проект, а не проект для граждан", - сообщают тагильчане.

Решение обратиться в вышестоящие структуры возникло 13 мая на заседании государственной экологической экспертизы по объектам МСК и полигона отходов. Ранее Роспотребнадзор не дал положительного заключения на установку СЗЗ для данного проекта. "Облкоммунэнерго" заявила, что отправила проект повторно, однако сегодня тагильчанам пришел ответ от Роспотребнадзора с совершенно противоположной информацией.

"Мы собрали протестные подписи садовых товариществ: "Уралец-1", "Уралец-2", "Горняк", "Лесные поляны" и "Разведчик". На данный момент идет сбор подписей еще в трех коллективных садах", - сообщает "Тагил За Перемены".

Напомним, что до этого администрация Нижнего Тагила уже отказывала общественникам в финансировании независимой экологической общественной экспертизы территории, на которой планируется разместить мусорный полигон и мусоросортировочный завод. Сами горожане, которые будут вынуждены проживать рядом с огромной свалкой, куда по задумке будет свозиться мусор и с других населенных пунктов, расценивают позицию администрации как "самоустранение от интересов тагильчан".