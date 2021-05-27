СКР заявил, что СМИ вырвали из контекста слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Следственный комитет России заявил, что слова главы ведомства Александра Бастрыкина о трагедии в школе в Казани вырваны из контекста.

"В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее", - приводятся на сайте СКР слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Однако затем председатель СК высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась, добавила она. В СКР пояснили, что Бастрыкин не обвинял родителей в случившемся.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ заявил, что договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить.

"Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались", — цитируют СМИ Бастрыкина.

11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.