В Челябинске обнаружили сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
Инспекторы Росрыболовства обнаружили несанкционированное место сброса сточных вод в Шершневское водохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
Сброс сточных вод осуществляется со стороны микрорайона Залесье и коттеджного поселка Западные луга. По данному факту проводится административное расследование. Отобраны пробы воды из Шершневского водохранилища и непосредственно из ручья сточных вод.
Отметим, что Шершневское водохранилище является основным питьевым источником Челябинска.