27 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
пляж, Шершни, (2016) | Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске обнаружили сброс сточных вод в Шершневское водохранилище

Инспекторы Росрыболовства обнаружили несанкционированное место сброса сточных вод в Шершневское водохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Сброс сточных вод осуществляется со стороны микрорайона Залесье и коттеджного поселка Западные луга. По данному факту проводится административное расследование. Отобраны пробы воды из Шершневского водохранилища и непосредственно из ручья сточных вод.

Отметим, что Шершневское водохранилище является основным питьевым источником Челябинска.

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Теги: Шершневское водохранилище, сброс, сточные воды,



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