В Челябинске обнаружили сброс сточных вод в Шершневское водохранилище

Сброс сточных вод осуществляется со стороны микрорайона Залесье и коттеджного поселка Западные луга. По данному факту проводится административное расследование. Отобраны пробы воды из Шершневского водохранилища и непосредственно из ручья сточных вод.

Инспекторы Росрыболовства обнаружили несанкционированное место сброса сточных вод в Шершневское водохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

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