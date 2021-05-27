Потоп в Ханты-Мансийске: в городе выпала месячная норма осадков

В Ханты-Мансийске из-за прошедшего накануне ливня затопило улицу. Фотографии потопа опубликовали подписчики группы "Типичный Ханты-Мансийск" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным подписчиков, потоп произошел на ул. Кирова. Автор фотографий утверждает, что улицу топит регулярно, уже на протяжении 14 лет. В комментариях интернет-пользователи отметили, что причина подобных потопов отсутствие нормально работающих ливневок.

На комментарии отреагировали представители официального сообщества "Югра". Было отмечено, что ливневая канализация в районе улицы Кирова есть.

"Она была подготовлена обслуживающими организациями. Кроме того, в проблемный район направили технику, устраняющую подтопления. В работах по откачке воды были задействованы сотрудники МДЭП, Водоканал, ЖКУ, УТС, Управления гражданской защиты населения и техника — шесть ливнево-канализационных насосных станций, 10 мотопомп, семь ассенизаторских машин. Работы по откачке ливневой дождевой воды велись до утра и находятся на контроле у Департамента городского хозяйства. В указанном районе последствия ливня уже ликвидировали", - говорится в сообщении.

Произошедшее в городе подтопление власти связывают с тем, что вчера в городе выпала месячная норма осадков.