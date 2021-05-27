В Гильдии строителей Урала избран президент

В Гильдии строителей Урала выбрали президента и членов Совета Ассоциации. Мероприятие состоялось в администрации Екатеринбурга.

В нем приняли участие компании-члены Гильдии и заместитель главы города по вопросам капитального строительства Рустам Галямов. Он наградил 10 лучших подрядчиков Свердловской области по итогам 2020 года.

Кандидата в президенты, ранее единогласно выбранного Советом, представил генеральный директор "ЛСР-Недвижимость. Урал" Владимир Крицкий. Как сообщили Накануне.RU в Гильдии строителей Урала, в итоге общим голосованием было принято решение сохранить в этой должности Вячеслава Трапезникова.

Кроме этого, в Совет Ассоциации, который состоит из 26 человек, были избраны новые члены: генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев, гендиректор ГК "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер, директор ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский, глава девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин, генеральный директор ООО "СКМ Девелопмент" Алексей Фалько и директор ООО "Специализированный Застройщик "Виктория Инвест" Борис Шварц.

Напомним, недавно стало известно, что в Екатеринбурге не будут сносить пятиэтажки в рамках программы комплексного развития территорий.