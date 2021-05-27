Суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Твиттер (2021) | Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей

Суд в Москве признал Twitter виновной в совершении шести административных правонарушений. Соцсеть не удалила запрещенный контент с призывами к участию в несогласованных акциях.

Компании назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей, передает "Интерфакс".

В апреле Twitter уже была оштрафована на 8,9 млн рублей за аналогичные правонарушения.

Ранее Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, так как соцсеть удалила большую часть запрещенной информации.

РКН начал замедлять Twitter 10 марта. После этого соцсеть удалила 1,9 тыс. (из 3,1 тыс.) не удалявшихся с 2017 года запрещенных материалов с детской порнографией, "пронаркотическим и суицидальным содержанием".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Twitter, штрафы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.05.2021 20:57 Мск Роскомнадзор решил не блокировать Twitter
Ранее 30.04.2021 10:54 Мск Роскомнадзор напомнил Twitter, что через две недели соцсеть может быть заблокирована в России
Ранее 07.04.2021 02:01 Мск Кириенко: Нужны глобальные правила работы компаний в интернете
Ранее 05.04.2021 10:12 Мск Twitter пошел на контакт: Роскомнадзор пока не будет блокировать соцсеть, но продолжит ее замедлять
Ранее 23.03.2021 12:40 Мск РКН: Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро
Ранее 11.03.2021 03:11 Мск Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора о замедлении трафика
Ранее 10.03.2021 10:22 Мск Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети