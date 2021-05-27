Суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей

Суд в Москве признал Twitter виновной в совершении шести административных правонарушений. Соцсеть не удалила запрещенный контент с призывами к участию в несогласованных акциях.

Компании назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей, передает "Интерфакс".

В апреле Twitter уже была оштрафована на 8,9 млн рублей за аналогичные правонарушения.

Ранее Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, так как соцсеть удалила большую часть запрещенной информации.

РКН начал замедлять Twitter 10 марта. После этого соцсеть удалила 1,9 тыс. (из 3,1 тыс.) не удалявшихся с 2017 года запрещенных материалов с детской порнографией, "пронаркотическим и суицидальным содержанием".