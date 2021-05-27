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тайник оружие Южный Урал ФСБ (2016) | Фото: УФСБ России по Челябинской области

ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье в преддверии майских праздников

ФСБ России в преддверии майских праздников предотвратила в Ставропольском крае две попытки терактов.

По данным ведомства, взрывы готовили сторонники террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Задержан житель Ставрополя, присягнувший одному из лидеров экстремистской организации. Он планировал устроить взрыв на объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, задержан выходец из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки теракта.

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли взрывчатку и поражающие элементы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

В телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку, в которой он пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва. Также в подвале одного из домов нашли тайник, в котором хранились компоненты бомбы.

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Теги: фсб, теракты, ставрополье



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