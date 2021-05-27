Вениамин Кондратьев встретился с молодыми предпринимателями Кубани. Обсуждали перспективные направления развития в экономике края.

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Кубань традиционно занимает место в пятерке регионов-лидеров страны, занимая четвертое место. Развитию этого сектора экономики региона серьезно способствует школа молодого предпринимателя "Бизнес молодых", которая работает в регионе. Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками первого потока школы молодого предпринимателя, передает корреспондент Накануне.RU.

В открытом диалоге с молодыми людьми губернатор отметил, что в развитии предпринимательства в крае необходимо искать нестандартные подходы.

"Нужно увеличивать количество занятых в бизнесе, менять его структуру, поддерживать нестандартные идеи, помогать работать в команде. В бизнесе команда – это 90% успеха, еще 10% – это организаторский талант. Этому вы должны учиться, в том числе и в школе предпринимателей", – обратился Вениамин Кондратьев к участникам встречи.

Губернатор в живом диалоге обсудил с предпринимателями наиболее перспективные направления в экономике Кубани. Сейчас, по его словам, в приоритете развитие реального сектора и туризм.

"Много возможностей в АПК: мы должны уходить от продажи сырья и идти к переработке и реализации готовой продукции. В санаторно-курортной отрасли необходимо создавать такой сервис, чтобы туристы выбирали наши курорты, а не заграничные. Масса возможностей в спортивной сфере, в программах для здорового образа жизни", – сказал губернатор.

В дискуссии можно было участвовать и онлайн. В частности, один из вопросов задала жительница Динского района по видеосвязи. Ее интересовало, на какие меры поддержки можно рассчитывать при открытии рекламного агентства.

Как пояснил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Василий Воробьев, этот проект можно заявить, в том числе, в школе «Бизнес молодых». После обучения девушка сможет рассчитывать на займ до 1 млн рублей под 0,1% без залога и поручительств.

Многих интересовал вопрос по условиям работы самозанятых в регионе, так как этот вариант организации бизнес-деятельности в регионе становится все боле востребованным - по итогам 2020 года Краснодарский край занимает 6 место в стране по количеству самозанятых. А на начало мая 2021 года их число увеличилось в 1,8 раза – до 74,2 тыс. человек.