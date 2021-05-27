Член ОП: Минздрав торпедирует запрет на продажу "суррогатных" детей иностранцам

Минздрав торпедирует законопроект о регулировании услуг суррогатного материнства, пытаясь оставить все как есть, включая продажу детей иностранцам, которые заказывают их как товар в агентствах. Об этом заявил на "Царьграде" первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По его словам, этому препятствует "суррогатное" лобби. По данным РИА "Катюша", против также главное правовое управление президента, без визы которого законопроекты по факту не проходят.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев возмущен позицией тех, кто защищает продажу детей иностранцам. Согласно поправкам в Конституцию РФ, это торговля важнейшим приоритетом государственной политики, потому что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России".

"Как можно, чтобы неизвестные дяди неизвестной ориентации покупали наших детей и увозили в далекие края с явно подозрительными целями? Как у чиновников в принципе поднимается рука ставить палки в колеса закону, который призван остановить продажу детей?" - написал он.

Охранители суррогатного бизнеса напирают на то, что для многих это единственный шанс познать счастье родительства. Однако по факту в агентствах заказчики даже не сдают свои половые клетки, а просто покупают чужих детей, поскольку у исполнителей есть банк чужих половых клеток. Что касается конкретно иностранцев, то некоторые законодатели отмечали, что Россия не обязана их обслуживать. Тем более что во многих странах, в том числе большинстве стран Запада, суррогатное материнство или вообще запрещено, или сильно ограничено. Поэтому они и едут в Россию, где заказать ребенка может любой.

Запретить продажу "суррогатных" детей иностранцам недавно в Госдуме призвал патриарх Кирилл. Как заявил один из разработчиков законопроекта зампредседателя Госдумы Петр Толстой, от части первоначальных норм уже пришлось отказаться.

Парфентьев считает, что задачей "суррогатного" лобби является максимальная затяжка процесса, а новому составу Госдумы будет не до этого.