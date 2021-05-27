27 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Южуралзолото" оштрафовали за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

"Южуралзолото Группа Компаний" привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 270 тысяч рублей за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, предприятием не разработан проект нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение для шахты "Центральная". Производственный экологический контроль осуществлялся не в полном объеме. Не разработан план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух для карьера Южный Курасан.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения. В результате главный инженер "ЮГК" привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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Теги: Южуралзолото, экология, штраф,



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