"Южуралзолото" оштрафовали за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

"Южуралзолото Группа Компаний" привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 270 тысяч рублей за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, предприятием не разработан проект нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение для шахты "Центральная". Производственный экологический контроль осуществлялся не в полном объеме. Не разработан план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух для карьера Южный Курасан.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения. В результате главный инженер "ЮГК" привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.