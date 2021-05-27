Куйвашев: около 6,7 миллиарда из бюджета в 2021 году будет направлено на улучшение качества жизни свердловчан

Члены правительства Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, утвердили постановление о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий год. Согласно ему, в 2021 г. региону будет выделено около 6,7 млрд руб. на социально значимые направления, среди которых выплаты для уральцев и семей с детьми, социальные выплаты медицинским работникам и другие мероприятия по улучшению качества жизни людей.

"В целом, на социально значимые направления будет дополнительно выделено 6,7 миллиарда рублей. Это позволит начать строительство и реконструкцию Дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района, школы в Косулино, спорткомплекса в Богдановиче, бассейна в поселке Цементный в Невьянском районе", – отметил глава региона.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, помимо социальных выплат, в новой редакции документа также учтены дополнительно поступившие в областной бюджет целевые средства: 3,5 млрд руб. – на строительство дорог, 1,7 млрд руб. – на финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций. Проект закона будет внесен в законодательное собрание Свердловской области.