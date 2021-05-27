Куйвашев: около 6,7 миллиарда из бюджета в 2021 году будет направлено на улучшение качества жизни свердловчан

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев в саду (2021) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев: около 6,7 миллиарда из бюджета в 2021 году будет направлено на улучшение качества жизни свердловчан

Члены правительства Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, утвердили постановление о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий год. Согласно ему, в 2021 г. региону будет выделено около 6,7 млрд руб. на социально значимые направления, среди которых выплаты для уральцев и семей с детьми, социальные выплаты медицинским работникам и другие мероприятия по улучшению качества жизни людей.

"В целом, на социально значимые направления будет дополнительно выделено 6,7 миллиарда рублей. Это позволит начать строительство и реконструкцию Дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района, школы в Косулино, спорткомплекса в Богдановиче, бассейна в поселке Цементный в Невьянском районе", – отметил глава региона.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, помимо социальных выплат, в новой редакции документа также учтены дополнительно поступившие в областной бюджет целевые средства: 3,5 млрд руб. – на строительство дорог, 1,7 млрд руб. – на финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций. Проект закона будет внесен в законодательное собрание Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Куйвашев, бюджет, качество жизни, социальные выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети