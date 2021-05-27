Уральский полпред выступит на Петербургском экономическом форуме

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, 3 июня запланировано выступление Якушева на сессии "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий". Полпред расскажет о реализации задач в сфере строительства УрФО и влиянии комплексного развития территорий на региональную экономику.

А на следующий день, 4 июня, Владимир Якушев примет участие в заседании комиссии Госсовета по теме "Экономика и финансы". Он поучаствует в сессиях "Привычки городов" и "Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы", а также в пленарном заседании форума.

Основная тема ПМЭФ-2021 – "Снова вместе. Экономика новой реальности". Он пройдет с 3 по 5 июня этого года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге.