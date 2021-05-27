На заправках "Газпром нефти" откажутся от бумажных чеков

Сеть АЗС "Газпромнефть" предложит автомобилистам выбрать электронный чек вместо бумажного. В перспективе компания планирует полностью отказаться от кассовой ленты на своих станциях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти".

Руководитель сети автозаправочных станций "Газпромнефть" в России Олег Кузьменков комментирует: "Переход на электронные чеки – важный этап развития цифровых сервисов для удобства наших клиентов. В 2018 году мы первыми среди крупных розничных сетей АЗС в России запустили собственное мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива, ежемесячно им пользуется свыше 2 миллионов автолюбителей. В прошлом году предоставили возможность оформления виртуальной карты программы лояльности "Нам по пути" вместо пластика. На сегодняшний день каждая вторая новая бонусная карта – цифровая".

Функция выбора цифрового чека вместо бумажного появилась после обновления мобильного приложения АЗС. По закону электронные чеки равносильны традиционным. В онлайн-чеках отражены реквизиты продавца, адрес автозаправки, сумма и вид оплаты. Автолюбители получают кассовый чек на электронную почту, а Федеральная налоговая служба – его копию. Цифровой сервис повлияет на скорость обслуживания на АЗС и экономит природные ресурсы.



Напомним, сейчас в приложении сети "Газпромнефть" уже можно оплатить заправку топливом, застраховать машину, получить автокредит, а также записаться на мойку и монтаж у партнеров сети.