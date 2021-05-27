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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко по собственной инициативе, а не по его просьбе. Извинения, о которых говорил президент Белоруссии, следует воспринимать как фигуру речи.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что российский лидер якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

"Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков уточнил, что обсуждение третьих стран и их лидеров "не совсем принято в международной практике".

По словам представителя Кремля, Путин проявил политдипломатическую корректность, проинформировав белорусского коллегу, что "эта проблематика затрагивалась".

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков



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