Счетная палата призвала ускорить распродажу госактивов

Распродажа государственных активов, или приватизация, пока осуществляется недостаточно быстро. На это сетует в своем отчете Счетная палата.

Аудитор Андрей Батуркин заявил, что программа распродажи госактивов на практике не выполняется. И будто бы из-за этого в стране низкие темпы экономического развития. А если все запланированное распродать, то "за счет сведения к минимуму участия государства" экономика пойдет в рост. Ускорению приватизации мешает отсутствие предпродажной подготовки и низкая инвестиционная привлекательность реализуемых активов, считают в СП.

Интересно,что Росимущество поддерживает призыв Счетной палаты, заявил руководитель агентства Вадим Яковенко. Он считает, что нужно поэтапно сокращать государственный сектор экономики. Показательна его фраза: "Что продается - надо продавать". Поддерживает программу приватизации и Минэкономразвития. Приводятся комментарии экспертов, твердящих о том, что приватизация необходима. Все они исходят из того постулата, что государства в экономике должно быть как можно меньше, то есть просто повторяют исходную посылку.

Недавно сообщалось, что в 2017-2019 гг. план распродажи госактивов выполнили только на 25%. А в 2021 году Минфин не планирует крупной приватизации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приватизация по модели 1990-х неприемлема.

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