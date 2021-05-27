Сказал – сделал: как Пригожин «приучил к горшку» антироссийских блогеров

Очередной судебный процесс по иску о защите деловой репутации выиграл российский бизнесмен Евгений Пригожин в среду, 26 мая.

Отметим, иски о защите чести и достоинства стали обыденной практикой для юристов бизнесмена. После череды выигранных судов количество негативных публикаций о Пригожине заметно снизилось. Редакция Накануне.RU спросила у бизнесмена, какова была цель судебных процессов и удалось ли ее достигнуть.

По словам предпринимателя, его целью было буквально перевоспитание тех, кто публикует недостоверную информацию.

«Вы мне этот вопрос задавали полгода назад. И я вам пообещал, что приучу их к горшку. Я своих слов на ветер не бросаю, к горшку почти все привыкли. Если вы знаете того, кто всё ещё гадит по углам, сообщайте», – передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Припомнил бизнесмен и слова, которые сказал полгода назад. Тогда он отметил, что представителей российской оппозиции, а также антироссийских блогеров необходимо приучать к порядку как «маловоспитанных зверьков». Особенно к соблюдению законов Российской Федерации.

Напомним, на днях Евгений Пригожин выиграл несколько судебных процессов по искам о защите деловой репутации. Ответчиками выступали Владимир Милов, Максим Шевченко, издание «Собеседник», СМИ «Медуза» и другие. Во всех случаях суд постановил ответчиков удалить недостоверные данные и выплатить компенсацию в пользу истца.