В Саратовской области сделали обязательной прививку от коронавируса для планового лечения

В Саратовской области прививка от коронавируса станет обязательным условием для допуска к плановой госпитализации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

По его словам, местные власти также запретят людям без вакцинации санаторно-курортное лечение.

Подобную инициативу готовят в Сахалинской области. Об этом сказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов. Будто бы все это делается для безопасности других пациентов. И эту идею поддерживают в Минздраве РФ.

При этом возникает закономерный вопрос: почему из всех прививок выделена только одна? Или нужно делать прививки от всего, чтобы попасть в больницу? Причем обоснование защиты окружающих абсурдное, ведь прививки защищают только привитого, а переносить вирус он может так же, как и все остальные люди.

Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации. Однако регионы под тем или иным предлогом продвигают эту идею.