В Саратовской области сделали обязательной прививку от коронавируса для планового лечения

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО В России
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Саратовской области сделали обязательной прививку от коронавируса для планового лечения

В Саратовской области прививка от коронавируса станет обязательным условием для допуска к плановой госпитализации. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

По его словам, местные власти также запретят людям без вакцинации санаторно-курортное лечение.

Подобную инициативу готовят в Сахалинской области. Об этом сказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов. Будто бы все это делается для безопасности других пациентов. И эту идею поддерживают в Минздраве РФ.

При этом возникает закономерный вопрос: почему из всех прививок выделена только одна? Или нужно делать прививки от всего, чтобы попасть в больницу? Причем обоснование защиты окружающих абсурдное, ведь прививки защищают только привитого, а переносить вирус он может так же, как и все остальные люди.

Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации. Однако регионы под тем или иным предлогом продвигают эту идею.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, лечение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети