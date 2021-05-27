В Челябинске завершается рекультивация городской свалки

Рекультивация челябинской свалки завершится в сентябре текущего года. С ходом рекультивации земельного участка ознакомились депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной парламента.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. После этого началась рекультивация.

Проектом было предусмотрено два этапа рекультивации: технический и биологический. В рамках технического этапа тело свалки полностью закрыли грунтами, смонтировали системы сбора фильтратов и газа. В 2021 году начался биологический этап. Финансирование проекта составит около 4,5 млрд руб., из которых почти 3,5 млрд руб. федеральные средства.

"Депутаты областного парламента отметили, что рекультивация свалки идет опережающими темпами, в сентябре этого года объект будет сдан. Все основные работы уже завершены, осталось дождаться, когда огромный холм покроется травой", - сообщил председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаил Махов.