Бастрыкин: Родители отказывались платить за охрану школы в Казани

Договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались", — цитируют Бастрыкина "Известия".

При этом договор об охране у школы был, подчеркнул он.

Глава СКР добавил, что после трагедии в Керчи, где студент колледжа убил 21 человека, не была выполнена даже половина поручений.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в связи с последними событиями надо не только ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах, но и сохранять их на этом уровне постоянно.