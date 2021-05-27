Ремонт Бебелевского моста завершится раньше срока - до 5 июля

В ходе объезда объектов дорожного хозяйства Екатеринбурга глава города Алексей Орлов поручил завершить ремонт моста на ул. Бебеля до 5 июля. Таким образом, движение транспорта будет возобновлено на 10 дней раньше.

"Ремонт моста создает существенную транспортную напряжённость в этом районе и мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее обеспечить комфортный, безопасный, а главное свободный проезд для горожан. Кроме того, мы ждем большое количество гостей к "Иннопрому" и к этому моменту работы желательно закончить", – отметил градоначальник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, по поручению Алексея Орлова специалистами был пересмотрен и сверен с погодными условиями производственный график. На данный момент подрядчики убирают выравнивающий и основной слои бетонного покрытия: уже заменено 2,8 тыс. квадратов старого асфальтобетона. После этого специалисты приступят к замене деформационных швов.

Ремонт моста на улице Бебеля реализуется в рамках мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги". Общая площадь ремонтируемого участка составляет около 15 тыс. квадратных метров и включает путепровод, протяженностью 740 м, и непосредственно мост длиной 370 м.

Ранее подрядчики, которые ремонтируют другой важный транспортный объект - мост на улице Блюхера, также пообещали сделать все возможное для того, чтобы открыть движение раньше заявленного срока. Губернатор Евгений Куйвашев поручил организовать онлайн-трансляцию с каждого объекта по ремонту дорог на городских интернет-порталах. Таким образом жители городов смогут лично контролировать ход работы и отслеживать состояние дорожных участков.