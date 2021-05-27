27 Мая 2021
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сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Сургута первым в России ввёл дистанционный сурдоперевод для пассажиров

Аэропорт Сургута первым в России запустил систему дистанционного сурдоперевода. Она позволяет слабослышащим пассажирам при помощи жестового языка узнать расписание рейсов, купить билеты и получить различную справочную информацию, сообщили Накануне.RU в авиакомпании "ЮТэйр", в состав обществ Группы которой входит аэрогавань.
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Оборудование расположено у стойки информации в здании аэропорта. В режиме реального времени "Сурдо-онлайн" с помощью оператора переводит речь на язык жестов. Специально обученные сурдопереводчики находятся на связи 24 часа, чтобы помочь слабослышащим людям.

"Часто пассажир проводит в аэропорту даже больше времени, чем в полёте, и нам важно, чтобы все люди чувствовали себя комфортно. Мы активно развиваем программу по доступной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья и гордимся, что аэропорт Сургута стал первым российским транспортным предприятием, которое предлагает инвалидам по слуху услуги онлайн сурдопереводчика", - сказал директор по производству – первый заместитель генерального директора Сергей Прийма.

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Теги: аэропорт, ЮТэйр, сурдоперевод



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