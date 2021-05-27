Екатеринбуржец проведет два года в колонии за жестокое избиение врача "скорой"

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который жестоко избил врача "скорой помощи". Хулигана отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре прошлого года: врач-педиатр в составе бригады "скорой" приехала на вызов в один из многоквартирных домов уральской столицы, и, перепутав номера квартир, ошибочно постучала в квартиру обвиняемого, разбудив его. Мужчина был пьян и ему это сильно не понравилось.

Выйдя из себя, он стал бить врача по голове. В итоге женщине была причинена черепно-мозговая травма: перелом нижней правой орбиты со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес агрессору свой приговор: два года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.