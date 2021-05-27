27 Мая 2021
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Политика За рубежом
Швейцария и ЕС (2016) | Фото:business-swiss.ch

Швейцария отказалась от интеграции с ЕС

Швейцария отказалась от рамочного экономического соглашения с ЕС и вышла из переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В правительстве Швейцария заявили, что после нескольких лет дискуссий сохраняются фундаментальные разногласия по ряду ключевых вопросов, поэтому продолжать переговоры не имеет смысла.

Как пишет BBC, швейцарское правительство требовало защитить заработную плату швейцарцев, правила госпомощи и отменить требование Брюсселя о том, что иностранцы, работающие в Швейцарии, имеют право на такие же социальные пособия, как и швейцарцы. Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что для Швейцарии это неприемлемо, так как большинство населения не хотят наплыва мигрантов и это нанесло бы удар по бюджету.

Между Швейцарией и ЕС заключены более сотни договоров. Новый проект был призван углубить интеграцию с ЕС.

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Теги: швейцария, ЕС



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