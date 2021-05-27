27 Мая 2021
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лекция,Троицкий, открытая Россия, Екатеринбург, галерея Арт-птица (2014) | Фото:Накануне.RU

"Открытая Россия" прекращает свою деятельность

Движение "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность. Об этом заявил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

Все отделения в регионах ликвидируют, членство всех участников аннулируется. По словам Пивоварова, это сделано, чтобы избежать уголовного преследования членов организации.

"Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор движения.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

В марте 2021 года сообщалось об обыске в офисе "Открытой России". Также силовики пришли в редакцию "МБХ медиа" в Москве. Перед этим Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания "МБХ медиа". В своем требовании ведомство якобы ссылалось на то, что в данном аккаунте размещены информационные материалы "Открытой России"

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Теги: открытая россия, андрей пивоваров



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