"Открытая Россия" прекращает свою деятельность

Движение "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность. Об этом заявил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

Все отделения в регионах ликвидируют, членство всех участников аннулируется. По словам Пивоварова, это сделано, чтобы избежать уголовного преследования членов организации.

"Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - пояснил "Интерфаксу" исполнительный директор движения.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

В марте 2021 года сообщалось об обыске в офисе "Открытой России". Также силовики пришли в редакцию "МБХ медиа" в Москве. Перед этим Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания "МБХ медиа". В своем требовании ведомство якобы ссылалось на то, что в данном аккаунте размещены информационные материалы "Открытой России"