27 Мая 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске 15 бизнесменов победили в конкурсе "Предприниматель года"

В Нижневартовске завершился муниципальный конкурс "Предприниматель года-2020". Имена победителей огласили на церемонии награждения. Всего за лидерство боролись 53 субъекта малого и среднего бизнеса, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Администрация города конкурс проводит уже в семнадцатый раз. Его главная цель - поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности, популяризация достижений малого и среднего предпринимательства. Эта сфера деятельности для Нижневартовска имеет большое значение, так как именно она дает основное количество новых рабочих мест", - отметила во время своего выступления директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева.

Организаторы конкурса определяли победителей по итогам работы субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год. Победителями были признаны 15 предпринимателей, представляющих различные сферы деятельности.

Добавим, по предварительным данным в первом квартале на территории города действовало 3,57 тыс. единиц малых и средних предприятий (среднесписочная численность работников составляет примерно 38,5 тыс. человек). По оценке экспертов, оборот малых и средних предприятий за первый квартал 2021 г. составил 26,4 млрд руб.

В конкурсе участвовали 35 предпринимателей. Победили 15. В частности, ООО "Жемчужина Сибири" (глава – Никита Белохвостов), "Индустрия красоты" (ИП Анастасия Герасимова), "Дополнительное образование и развитие детей» (предприниматель Александр Огарков).

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Теги: Предприниматель года, конкурс, Ильяна Багишева



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