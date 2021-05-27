Пандемия COVID-19 повлияла на срок сдачи больницы в Нижневартовске

Введенные из-за коронавируса ограничения повлияли на сроки сдачи нижневартовской больницы, строительство которой введется в рамках программы "Сотрудничество", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на сегодняшнем заседании областной думы сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По его словам, из-за локдауна возникли трудности с приобретением дорогостоящего импортного оборудования для больницы.

Ранее глава региона Наталья Комарова, сообщала, что ввод в эксплуатацию Нижневартовской больницы запланирован уже в этом году. Однако, вероятно, сроки опять сдвинутся.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015.