В Facebook больше не будут удалять посты об искусственном создании коронавируса

Соцсеть Facebook больше не будет удалять сообщения о том, что коронавирус был создан искусственно. Об этом пишет ABC News.

Такое решение принято на фоне возобновившихся дебатов о происхождении коронавируса и свидетельств в пользу его искусственности, заявили в корпорации.

Об этом, в частности, заявлял бывший президент США Дональд Трамп, обвинявший Китай. Новый глава Белого дома Джо Байден призвал вчера "удвоить усилия" по расследованию происхождения COVID-19, в том числе поставить конкретные вопросы Китаю. И поручил представить отчет через 90 дней.

Примечательно, что в феврале Facebook объявил жесткую цензуру на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации, за что удалил даже аккаунт племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего. То есть через четыре месяца соцсеть фактически признала, что затыкала рот людям под надуманным предлогом. При этом новая политика Facebook может быть связана не с раскаянием, а с новой политикой Белого дома по этому вопросу.

О происхождении коронавирусов рассказывал историк Андрей Фурсов. Он подчеркивает, что в 1969 году коронавирусы были классифицированы в США как потенциальное биологическое оружие.