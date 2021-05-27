В Facebook больше не будут удалять посты об искусственном создании коронавируса

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

В Facebook больше не будут удалять посты об искусственном создании коронавируса

Соцсеть Facebook больше не будет удалять сообщения о том, что коронавирус был создан искусственно. Об этом пишет ABC News.
Читайте также:

Такое решение принято на фоне возобновившихся дебатов о происхождении коронавируса и свидетельств в пользу его искусственности, заявили в корпорации.

Об этом, в частности, заявлял бывший президент США Дональд Трамп, обвинявший Китай. Новый глава Белого дома Джо Байден призвал вчера "удвоить усилия" по расследованию происхождения COVID-19, в том числе поставить конкретные вопросы Китаю. И поручил представить отчет через 90 дней.

Примечательно, что в феврале Facebook объявил жесткую цензуру на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации, за что удалил даже аккаунт племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего. То есть через четыре месяца соцсеть фактически признала, что затыкала рот людям под надуманным предлогом. При этом новая политика Facebook может быть связана не с раскаянием, а с новой политикой Белого дома по этому вопросу.

О происхождении коронавирусов рассказывал историк Андрей Фурсов. Он подчеркивает, что в 1969 году коронавирусы были классифицированы в США как потенциальное биологическое оружие.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, Facebook



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети