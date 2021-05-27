Каждая восьмая прививка AstraZeneca на Украине привела к непредвиденным последствиям

У 13% украинцев, которые вакцинировались от коронавируса вакциной AstraZeneca, возникли непредвиденные неблагоприятные последствия. Об этом заявил экспертный центр Минздрава Украины.

Вакцинация на Украине началась 24 февраля, и была проанализирована вся информация о привитых за три месяца. У 61% из тех привитых AstraZeneca, у которых возникли непредвиденные последствия, наблюдались такие побочные эффекты: повышение температуры, общая слабость, лихорадка, озноб, покраснение, боль и отек в месте введения.

У 12% наблюдались расстройства опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия. У такого же числа привитых были неврологические расстройства: головная боль, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, нарушение мозгового кровообращения, подергивание конечностей, нарушение речи, выраженная слабость в левой руке и ноге, повышение давления, ишемический инсульт. У 5% привитых были тошнота и рвота, у 3% - расстройства иммунной системы и кожные. Повторим, что это распределение побочных эффектов среди не всех привитых, а только тех 13%, у которых возникли непредвиденные неблагоприятные последствия. Тем не менее, можно заметить, что из них немало весьма серьезных и их доля даже среди всех привитых будет существенной.

Интересно, что после вакцинации Covishield побочные эффекты были только у 5%, то есть этот индийский препарат, произведенный по лицензии AstraZeneca, оказался менее опасным, чем сама AstraZeneca , которую привела к многочисленным и тяжелым побочным эффектам в Европе, где ее применение было существенно ограничено. При этом в марте бывший министр здравоохранения Максим Степанов назвал вакцину AstraZeneca "абсолютно безопасной". Практика показала, что это не так.

Всего на Украине сделали более миллиона уколов, из них две дозы получили почти 50 тыс. человек. Жители республики не горят желанием вакцинироваться, но новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать пять миллионов украинцев. Выражали готовность это сделать около 25% опрошенных. Вряд ли после таких сообщений эта доля увеличится. О количестве умерших после вакцинации не сообщается.