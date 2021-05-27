27 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Проект благоустройства сквер на улице Гагарина в Камышлове (2021) | Фото: Официальный сайт Администрации Камышловского городского округа

Власти Екатеринбурга подвели итоги отбора проектов по инициативному бюджетированию

В Екатеринбурге завершен отбор проектов инициативного бюджетирования на 2021 г. В текущем году профинансировано будет 36 предложений от жителей города на преображение территорий и оснащение развлекательных, оздоровительных и образовательных учреждений. Таким образом, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, лучшими проектами стали:
  • "Школа новых технологий";
  • ArtCod;
  • "Приобретение мобильного компьютерного класса для развития цифровых технологий в образовательном пространстве школы искусств";
  • "Оснащение специальным оборудованием (рояль Kawal GL10M/PEP) кабинета для осуществления творческой, концертной, просветительской деятельности в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства";
  • "Приобретение оборудования для расширения Цифровой лаборатории по дизайну, 3D-моделированию и робототехнике";
  • "Покрытие для спортивной площадки на территории МАОУ гимназии № 210 "Корифей";
  • "Оснащение учебно-практическим оборудованием музыкальных объединений Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки";
  • "Оснащение оборудованием для занятий спортивным ориентированием объединения физкультурно-спортивной направленности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский "Созвездие";
  • "Оснащение оборудованием клубов "Радуга" и "Шанс" Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";
  • "Оснащение оборудованием клубов "Радуга" и "Новатор" Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";
  • "Приобретение звукового оборудования для Муниципального бюджетного учреждения культуры ЦК "Орджоникидзевский";
  • "Оснащение оборудованием структурных подразделений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";
  • "Зазвучим" – приобретение звукового оборудования для выездных мероприятий МАУК "ЦКиИ "Верх-Исетский";
  • #Новый звук "Оснащение концертного зала комплектом акустического и звукового оборудования" для осуществления образовательного процесса обучающихся МБУК ДО "ЕДМШ № 17 имени М.П. Мусоргского";
  • "ДЫШИ ЗДОРОВЬЕМ";
  • "Приобретение спортивного оборудования и снаряжения для обучающихся клуба по месту жительства "Боец" МБУ ДО "ДЮЦ Вариант";
  • "Приобретение парусного оборудования для занимающихся в МБУ СШ ВИР";
  • "Приобретение хоровых станков для Концертного зала имени А.Г. Принца МБУК ДО "Детская хоровая школа № 2";
  • "Магия звука" (оснащение системы звуковоспроизведения концертного зала) Муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-зрелищный центр "Стрела";
  • "Дизайн-лаборатория" развитие информационных компьютерных технологий в образовательном процессе Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская школа искусств № 9";
  • "Проект инициативного бюджетирования "Мастерство звучащего слова";
  • "Спортом занимаемся – учимся и развиваемся";
  • "Приобретение и установка оборудования компьютерного класса графического дизайна в помещении МБУК ДО "ЕДШИ № 2";
  • "Музыкальная веранда дворика первого Екатеринбургского фотолетописца В.Л. Метенкова";
  • "Эргономичная мебель – здоровье ребенка";
  • "Доступный хоккей";
  • "Приобретение звукового оборудования для Молодежного центра "Б-6";
  • "Мультимедийная студия на Комсомольской";
  • "Приобретение современных цифровых микрофонных радиосистем для МАУК "Центр культуры "Урал";
  • "Приобретение и ремонт оборудования для МБУ ДО "ЦВР "Социум" клуб "СДТТ";
  • "Оснащение оборудованием отделения стрельбы из лука МБУ СШ "Виктория";
  • "Кондиционер в многофункциональный коворкинг-центр "Родонит";
  • "Установка спортивного комплекса на территории прогулочной площадки МБДОУ – детского сада № 548";
  • "Создание мультстудии на базе МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 427";
  • "Стадиону – быть-2!";
  • "Дом культуры "Елизаветинский" – территория творчества, доступная для всех".

Напомним, что в прошлом году в рамках программы было приобретено оборудование для спортивных школ Чкаловского и Кировского районов. А также оборудование для дополнительного образования детей для учреждений культуры и клубов по месту жительства Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Верх-Исетского, Железнодорожного и Кировского районов.

Инициативное бюджетирование дает возможность гражданам самим определять какие места в городе будут преображены в текущем году. Таким образом горожане сами повышают качество жизни и контролируют эффективное расходование бюджетных средств. Для этого достаточно образовать инициативную группу и выбрать представителя, который и подаст заявку на участие в отборе. Проекты, прошедшие отбор районной комиссией, направляются в проектный комитет на одобрение, а после реализуются.

Вся необходимая информация о проведении очередного конкурса проектов инициативного бюджетирования опубликована на сайте Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга, а также на портале "Екатеринбург, предлагай!".

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Теги: инициативное бюджетирование, конкурс, отбор, проекты, Екатеринбург



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