Власти Екатеринбурга подвели итоги отбора проектов по инициативному бюджетированию

В Екатеринбурге завершен отбор проектов инициативного бюджетирования на 2021 г. В текущем году профинансировано будет 36 предложений от жителей города на преображение территорий и оснащение развлекательных, оздоровительных и образовательных учреждений. Таким образом, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, лучшими проектами стали:

"Школа новых технологий";

ArtCod;

"Приобретение мобильного компьютерного класса для развития цифровых технологий в образовательном пространстве школы искусств";

"Оснащение специальным оборудованием (рояль Kawal GL10M/PEP) кабинета для осуществления творческой, концертной, просветительской деятельности в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства";

"Приобретение оборудования для расширения Цифровой лаборатории по дизайну, 3D-моделированию и робототехнике";

"Покрытие для спортивной площадки на территории МАОУ гимназии № 210 "Корифей";

"Оснащение учебно-практическим оборудованием музыкальных объединений Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки";

"Оснащение оборудованием для занятий спортивным ориентированием объединения физкультурно-спортивной направленности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский "Созвездие";

"Оснащение оборудованием клубов "Радуга" и "Шанс" Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";

"Оснащение оборудованием клубов "Радуга" и "Новатор" Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";

"Приобретение звукового оборудования для Муниципального бюджетного учреждения культуры ЦК "Орджоникидзевский";

"Оснащение оборудованием структурных подразделений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеский "Созвездие";

"Зазвучим" – приобретение звукового оборудования для выездных мероприятий МАУК "ЦКиИ "Верх-Исетский";

#Новый звук "Оснащение концертного зала комплектом акустического и звукового оборудования" для осуществления образовательного процесса обучающихся МБУК ДО "ЕДМШ № 17 имени М.П. Мусоргского";

"ДЫШИ ЗДОРОВЬЕМ";

"Приобретение спортивного оборудования и снаряжения для обучающихся клуба по месту жительства "Боец" МБУ ДО "ДЮЦ Вариант";

"Приобретение парусного оборудования для занимающихся в МБУ СШ ВИР";

"Приобретение хоровых станков для Концертного зала имени А.Г. Принца МБУК ДО "Детская хоровая школа № 2";

"Магия звука" (оснащение системы звуковоспроизведения концертного зала) Муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-зрелищный центр "Стрела";

"Дизайн-лаборатория" развитие информационных компьютерных технологий в образовательном процессе Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская школа искусств № 9";

"Проект инициативного бюджетирования "Мастерство звучащего слова";

"Спортом занимаемся – учимся и развиваемся";

"Приобретение и установка оборудования компьютерного класса графического дизайна в помещении МБУК ДО "ЕДШИ № 2";

"Музыкальная веранда дворика первого Екатеринбургского фотолетописца В.Л. Метенкова";

"Эргономичная мебель – здоровье ребенка";

"Доступный хоккей";

"Приобретение звукового оборудования для Молодежного центра "Б-6";

"Мультимедийная студия на Комсомольской";

"Приобретение современных цифровых микрофонных радиосистем для МАУК "Центр культуры "Урал";

"Приобретение и ремонт оборудования для МБУ ДО "ЦВР "Социум" клуб "СДТТ";

"Оснащение оборудованием отделения стрельбы из лука МБУ СШ "Виктория";

"Кондиционер в многофункциональный коворкинг-центр "Родонит";

"Установка спортивного комплекса на территории прогулочной площадки МБДОУ – детского сада № 548";

"Создание мультстудии на базе МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 427";

"Стадиону – быть-2!";

"Дом культуры "Елизаветинский" – территория творчества, доступная для всех".

Напомним, что в прошлом году в рамках программы было приобретено оборудование для спортивных школ Чкаловского и Кировского районов. А также оборудование для дополнительного образования детей для учреждений культуры и клубов по месту жительства Ленинского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Верх-Исетского, Железнодорожного и Кировского районов.

Инициативное бюджетирование дает возможность гражданам самим определять какие места в городе будут преображены в текущем году. Таким образом горожане сами повышают качество жизни и контролируют эффективное расходование бюджетных средств. Для этого достаточно образовать инициативную группу и выбрать представителя, который и подаст заявку на участие в отборе. Проекты, прошедшие отбор районной комиссией, направляются в проектный комитет на одобрение, а после реализуются.

Вся необходимая информация о проведении очередного конкурса проектов инициативного бюджетирования опубликована на сайте Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга, а также на портале "Екатеринбург, предлагай!".