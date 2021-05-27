Орлов поручил разобраться с нерадивым подрядчиком из-за ремонта улицы Викулова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал разобраться с нерадивым подрядчиком.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, муниципальный контракт предусматривает ремонт покрытия проезжей части и тротуаров на участке улицы Викулова от Татищева до Крауля. Общая протяженность объекта, который должен быть сдан уже 1 августа этого года, составляет 560 метров.

Как отметил Орлов, финансирование произведено в полном объеме, поэтому компания-подрядчик имеет все возможности сдать обновленный участок в срок. Но при этом работы существенно отстают от графика: сейчас на объекте проводится замена бортового камня, тогда как в соответствии с производственным планом рабочие должны уже завершить этот процесс, произвести фрезерование асфальтобетонного покрытия и подготовить поверхность проезжей части к укладке выравнивающего слоя.

В мэрии добавили, что подрядчик до сих пор не согласовал с заказчиком рецептуру асфальтобетонной смеси, которая должна соответствовать ГОСТу. Без этого начинать укладку верхних слоев покрытия улицы просто нельзя.

Алексей Орлов распорядился принять меры. В адрес компании, выполняющей ремонт улицы Викулова, будет направлена претензия.