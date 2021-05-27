"Достойный, скромный, красивый": депутаты тюменской облдумы избрали Горицкого новым сенатором

На сегодняшнем заседании депутаты Тюменской областной думы большинством голосов утвердили председателя бюджетного комитета облдумы Дмитрия Горицкого на пост сенатора от региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее его кандидатура была рекомендована президиумом политсовета тюменского регионального отделения "Единой России".

"Фракция "ЕР" представила кандидатуру Дмитрия Горицкого для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации от Тюменской областной думы", - заявил на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

Других кандидатур на позицию сенатора заявлено не было. "За" нового сенатора региона проголосовали 37 из 38 депутатов.

Коллеги парламентария, комментируя свой выбор, охарактеризовали нового сенатора как человека "порядочного и уважаемого", ставящего "профессионализм выше партийности". Так, депутат Владимир Пискайкин заявил, что Горицкий "скромный человек, пользующийся уважением среди простых граждан", а депутат Галина Резяпова отметила, что помимо прочих характеристик Горицкий еще и красивый, а потому "соответствует всем требованиям к российским сенаторам".

Горицкий займет в Совете Федерации место покойного сенатора Михаила Пономарева. Напомним, 13 марта текущего года он скончался на 68 году жизни. В Совфеде он был заместителем председателя комитета по экономической политике. Причиной смерти стала остановка сердца.