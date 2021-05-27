"Белавиа" отменила рейсы в семь стран, а также в Калининград

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают, в том числе, и Россию.

На сайте компании появилось сообщение об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Калининград.

Air France, между тем, отменил сегодняшний рейс Париж-Москва в обход Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в белорусской государственной авиакомпании "БелАвиа" проведут сокращения штата работников. Документ, подписанный генеральным директором "Белавиа", появился в телеграм-каналах. Отмечается, что меры принимаются в связи с введенными странами ЕС ограничениями на выполнение полетов.